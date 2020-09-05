Simav'a üçüncü futbol sahası

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde atıl durumda bulunan futbol sahasının, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından suni çim saha olarak yapılacağı bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, "Kuşu Belde'sinde kullanılmayan futbol sahası, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından suni çim saha olarak yenilenecek. Soyunma odaları ve spor tesislerinin onarımları yapılacak. Atıl olarak kullanılmayı bekleyen bu spor tesisinin yatırım programına alınmasında gayret gösteren ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Simav'ın üçüncü futbol sahası hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA