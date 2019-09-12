Son Dakika Haberleri: Simav balık pazarındaki tezgâhlar doldu, ancak fiyatlarda beklenen düşüş görülmedi
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Simav balık pazarındaki tezgâhlar doldu, ancak fiyatlarda beklenen düşüş görülmedi

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde her hafta kurulan balık pazarında tezgahlar adeta dolup taşarken, satıcılar fiyatlarda beklenen indirimi göremediklerini belirttiler.

Simav balık pazarındaki tezgâhlar doldu, ancak fiyatlarda beklenen düşüş görülmedi, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde her hafta kurulan balık pazarında tezgahlar adeta dolup taşarken, satıcılar fiyatlarda beklenen indirimi göremediklerini belirttiler.


Balık satıcısı Cevriye Tumbay, bu yıl balık satışlarında beklenen hareketin görülmediğini, özellikle hamsi balığının fiyatının yüksek olduğunu belirtti. Tumbay " Eşim Bahri Tumbay ile yaklaşık 25 yıldan bu yana balıkçılık yapıyoruz. Bu yıl balık sezonunu yüksek fiyatlarıyla açmak zorunda kaldık. Bu hafta hamsi 20 TL, palamut 20 TL, çipura 35 TL, levrek 35 TL sardalya 15 TL olarak satıldı. Önümüzdeki haftalarda balık fiyatlarının düşmesini bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
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