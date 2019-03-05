Son Dakika Haberleri: Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a Veda Yemeği

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a Veda Yemeği

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesi Belediye Başkanı Süleyman Özkan, görevinin son ayında yapılan meclis toplantısında 5 yıllık icraatlarını anlatarak veda etti.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a Veda Yemeği, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesi Belediye Başkanı Süleyman Özkan, görevinin son ayında yapılan meclis toplantısında 5 yıllık icraatlarını anlatarak veda etti. Başkan Özkan için Eynal Kaplıcalarında düzenlenen veda yemeğine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kurum Müdürleri, Belediye Birim Müdürleri, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Nedim Demir, Ak Parti Belediye Başkan Adayı Avukat Adil Biçer, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Belde Belediye Başkanları, Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve Basın Mensupları katıldı.

Mart ayı meclis toplantısı öncesinde verilen yemeğin ardından bir konuşma yapan Başkan Özkan, 5 yıl boyunca gerçekleştirilen hizmetler ile devam eden projelerden oluşan bir sunum gerçekleştirdi. Meclis toplantısının önemli ana maddesi olan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin gerçekleşmesi için yapılan çalışmaları Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim anlattı. Halim, Simav'da kurulacak olan jeotermal enerjili tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin Türkiye genelindeki 5 proje içinde en fazla devlet desteği alan, Kütahya'nın vizyon projesi olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

Çağatay Halim, Kütahya, Süleyman Özkan, Simav, Güncel
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