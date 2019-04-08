Son Dakika Haberleri: Simav Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

Simav Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

44 dakika önce

Simav Belediyesi'nde devir teslim töreniKÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Seçimlere katılmayan AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Özkan, seçimi kazanan AK Partili Avukat Adil Biçer'e koltuğu devretti.

Simav Belediyesi'nde devir teslim töreni

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Seçimlere katılmayan AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Özkan, seçimi kazanan AK Partili Avukat Adil Biçer'e koltuğu devretti.
Simav'da 6 bin 977 oy alarak Belediye Başkanlığı seçimini kazanarak, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bilal Arıkız'ın elinden mazbatasını alan Avukat Adil Biçer, belediyede düzenlenen devir teslim törenine geldi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu. Binlerce vatandaşın Belediye meydanında toplanmasıyla devan eden törende eski Başkan Süleyman Özkan bir konuşma yaptı. Özkan "38 yıllık belediyeciliğimin son 5 yılını Ak Partiden Belediye Başkanı olarak görev yapmamın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Ak Partiden yeni seçilen Avukat Adil Biçer kardeşime başarılar diliyorum" dedi
Yeni seçilen Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, "Taahhütte bulunduğumuz hizmetlerin yer aldığı kitapçık daima masamın üzerinde duracak. Siz Simav halkıyla birlikte alınan kararları Belediye Meclisine getirerek sonuçlandıracağız. Ağır adımlarla yürüyen Simav'ımızı, bu günden başlayıp hep birlikte hızlandıracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Simav beklediği ve hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır" dedi.
İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından yapılan duanın ardından Vatandaşların tebrikleri kabul edilerek, Simav halkına etli pilav, irmik helvası ve ayran ikramı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:15 Kaynak: İHA

Adil Biçer, Simav Belediyesi, Simav, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bomba İddia: Hadise'yi Kıskanan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl Boşanıyor Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 21:59:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simav Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]