Simav Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Simav Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından 38 daimi işçi statüsündeki personeli için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından 38 daimi işçi statüsündeki personeli için toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Adil Biçer, belediye hizmetleri ile Simav için emek veren çalışma arkadaşlarının sosyal haklarını koruduklarını ifade etti. Başkan Biçer, "Daimi işçi statüsündeki 38 personelimizin, çalışma yılları göz önüne alınarak maaş dengesini sağladık. Sendika Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi sonrası, personellerimiz hak ettikleri ücretleri alacaklar. Hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

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