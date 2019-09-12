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Simav Belediyesi'ne 21 işçi alımı

29 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından Sim-Jet Anonim Şirketi bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 21 işçi alımı yapılacağı bildirildi.

Simav Belediyesi'ne 21 işçi alımı, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından Sim-Jet Anonim Şirketi bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 21 işçi alımı yapılacağı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı avukat Adil Biçer " Simav Jeotermal Elektrik, Turizm, Ticaret, İnşaat, Yatırım, Seracılık Hizmeti Anonim Şirketi (Sim-Jet) bünyesinde çalıştırılmak üzere 16 çöp toplama işçisi ve 5 çöp kamyonu sürücüsü personel alımı yapılacaktır. 12 Eylül 2019 tarihinde şahsen yapılacak olan son başvurular, 13 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00'da görüşmeye alınacak. 5335 sayılı kanunun 30'uncu maddesi gereğince emekli vatandaşlarımız başvuru yapamayacaklardır. Vardiyalı ve sürekli olarak işe başlayacak olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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