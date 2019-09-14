Son Dakika Haberleri: Simav Belediyesinden aşure ikramı
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Simav Belediyesinden aşure ikramı

35 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Simav Belediyesinden aşure ikramı, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'in de dağıtımını yaptığı aşure ikramına, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlikte 5 bin kişiye aşure ikramı edildi.


Başkan Adil Biçer, aşure ikramının manevi lezzet ve güzelliklere vesile olmasını istediklerini belirterek, Muharrem ayının İslam alemine hayırlı getirmesi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Adil Biçer, Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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