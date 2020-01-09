Simav buz kesti; göletler dondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Simav buz kesti; göletler dondu - Son Dakika

Simav buz kesti; göletler dondu

7 saat önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçe merkezindeki süs havuzları ile köy ve beldelerdeki sulama göletleri dondu.

Simav buz kesti; göletler dondu, System.String[]

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçe merkezindeki süs havuzları ile köy ve beldelerdeki sulama göletleri dondu.

Simav ilçe merkezinde gece yarısı hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ile birlikte ilçe merkezindeki süs havuzlarının yanı sıra köy ve beldelerdeki sulama göletlerinin tamamı dondu.

Soğuk havanın etkisini bir süre daha sürdüreceği öğrenilirken, vatandaşlar su sayaçları ve tesisatlarının donma ihtimaline karşı uyarıldı.

Simav'a bağlı Kuşu beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Feridun Aktay, sulama göletleri ile süs havuzlarının donmasının bölgeye ayrı bir güzellik kattığını, kartpostallık görüntüler oluşmasına neden olduğunu söyledi. Aktay, Kuşu Göleti'nin donmuş halini görmek isteyenleri beldeye davet ederek, "Doğa ile kucaklaşmak isteyenlerle, doğa fotoğrafçılarını Kuşu beldemize bekliyoruz. Bu doyumsuz manzaralar bir daha ele geçmez" dedi.


Sabah, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Beşiktaş Adem Ljajic sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar

Son Dakika Haberleri
23:56 Bakan ersoy'dan okçular vakfı'na unesco ziyareti - Son Dakika
23:56 İstanbul-beyoğlu'nda çöken binanın enkazı kaldırılıyor - Son Dakika
23:56 Suudi Arabistan'da açlık grevindeki tutuklu aktivist hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
23:56 İran Sivil Havacılık Kurumu: Elimizde uçağın vurulmadığına dair ikna edici deliller var - Son Dakika
23:55 Trump: "Birileri hata yapmış olabilir" - Son Dakika
23:34 ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
22:10 Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 00:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Simav buz kesti; göletler dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]