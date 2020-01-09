Simav buz kesti; göletler dondu - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçe merkezindeki süs havuzları ile köy ve beldelerdeki sulama göletleri dondu.

Simav ilçe merkezinde gece yarısı hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ile birlikte ilçe merkezindeki süs havuzlarının yanı sıra köy ve beldelerdeki sulama göletlerinin tamamı dondu.

Soğuk havanın etkisini bir süre daha sürdüreceği öğrenilirken, vatandaşlar su sayaçları ve tesisatlarının donma ihtimaline karşı uyarıldı.

Simav'a bağlı Kuşu beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Feridun Aktay, sulama göletleri ile süs havuzlarının donmasının bölgeye ayrı bir güzellik kattığını, kartpostallık görüntüler oluşmasına neden olduğunu söyledi. Aktay, Kuşu Göleti'nin donmuş halini görmek isteyenleri beldeye davet ederek, "Doğa ile kucaklaşmak isteyenlerle, doğa fotoğrafçılarını Kuşu beldemize bekliyoruz. Bu doyumsuz manzaralar bir daha ele geçmez" dedi.