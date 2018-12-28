Son Dakika Haberleri: Simav, Buz Tuttu

Simav, Buz Tuttu

1 saat önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde kar yağışının ardından gelen ayaz buzlanmaya neden oldu.

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KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde kar yağışının ardından gelen ayaz buzlanmaya neden oldu. İlçedeki süs havuzları ile 1450 rakımlı Gölcük Dinlenme Parkı'ndaki krater gölü buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Tüm yurdu saran soğuk hava dalgası Simav'da etkisini 3 gündür sürdürüyor. Üç gün önce yağan karın ardından tüm şehir kuru ayazın etkisinde kaldı. Soğuk havanın etkisiyle termometreler gündüz sıfırın altında eksi 4 dereceyi gösterirken, hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında eksi 11 derecelere kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşatırken, kent merkezi ve köylerindeki süs havuzları ile beraber ilçe merkezine 16 kilometre mesefedeki 1450 rakımlı Gölcük Dinlenme Parkı'ndaki krater gölü de buz tuttu. Bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan dev buz sarkıtların yanı sıra ağaçların dallarındaki karlar seyirlik görüntüler oluşturdu.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:34 Kaynak: DHA

Gölcük, Simav, Güncel
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