Son Dakika Haberleri: Simav Çayı Taştı, Bigadiç'te Ekili Araziler Su Altında Kaldı

Simav Çayı Taştı, Bigadiç'te Ekili Araziler Su Altında Kaldı

1 saat önce

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle taşan Simav Çayı'ndan gelen sular, ekili arazileri ve seraları su altında bıraktı.

Simav Çayı Taştı, Bigadiç'te Ekili Araziler Su Altında Kaldı, System.String[]
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle taşan Simav Çayı'ndan gelen sular, ekili arazileri ve seraları su altında bıraktı.

Bigadiç'in Simav Çayı etrafındaki ekili araziler aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı. Bu sabah saatlerinde başlayan yağışlar nedeniyle çay tasarken, sular ekili arazileri ve çay etrafındaki seraları sular altında bıraktı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, su altı kalan arazilerde incelemelerde bulunurken, zarar tespiti için çalışma yapacak. Tarla sahipleri ise zararlarının büyük olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:20 Kaynak: DHA

Balıkesir, Simav, Bigadiç, Güncel
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