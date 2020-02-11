Simav'da 16 çiftçi jeotermal akıllı seralarda sebze üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Simav'da 16 çiftçi jeotermal akıllı seralarda sebze üretiyor - Son Dakika Ekonomi

Simav'da 16 çiftçi jeotermal akıllı seralarda sebze üretiyor

6 saat önce

Türkiye'nin önemli jeotermal enerji merkezlerinden Kütahya'nın Simav ilçesinde 16 çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle kurdukları jeotermal enerjili akıllı seralarda sebze yetiştiriyor.

Simav'da 16 çiftçi jeotermal akıllı seralarda sebze üretiyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli jeotermal enerji merkezlerinden Kütahya'nın Simav ilçesinde 16 çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle kurdukları jeotermal enerjili akıllı seralarda sebze yetiştiriyor.

Çitgöl beldesinde her biri 3 bin 500 metrekarelik akıllı seralara yerleştirilen sensörler, ürünün ihtiyacına göre ısı ve nem oranını ayarlamalarının yanı sıra ilaçlama, sulama ve gübreleme işlemlerini de otomatik yapıyor.

Topraksız tarım yöntemi kullanılan akıllı seralarda hormonsuz yetiştirilen domates, salatalık gibi ürünlerde verimin çok yüksek olduğu bildirildi.

Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir yılda beldede 16 üreticinin Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğinden yararlanarak 130 dekar alanda akıllı sera kurduğunu söyledi.

Belediye olarak çiftçilere hem altyapı hem de jeotermal desteği verip yaklaşık 130 kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açtıklarını vurgulayan Güner, şunları kaydetti:

"Akıllı seralardan dekar başına yaklaşık 15 ton ürün alınıyor. Beldemizde akıllı sera kurmak isteyenlere her türlü yardımı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Devletimiz de bu tür yatırım yapmak isteyenlere yüzde 50 hibe desteği sağlıyor. Akıllı sera kurmak isteyenleri beldemize davet ediyorum. Gelsinler kurulan seraları görsünler. Biz belediye olarak hem her türlü yatırımda araç ve gereçlerimiz hem de 120 derecelik jeotermal enerjimiz ile sera yatırımcılarına yardıma hazırız."

Sera görevlilerinden Tuncay Üner de seradaki ürünlerin sulama ve gübreleme işleminin otomatik olarak yapıldığını, yetiştirilen mahsullerin de büyükşehirlere pazarlandığını aktardı.

Simav, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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