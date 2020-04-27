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Simav'da 2 bin 610 çiftçiye hayvan desteklemesi
6 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesindeki çiftçilere 2019 yılında doğan ve birinci döneminde başvuran üreticilerden 2 bin 610 çiftçiye, 9 bin 481 buzağı için toplam 3 milyon 472 bin 350 TL tutarındaki desteklemelerinin ödenmeye başladığı bildirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesindeki çiftçilere 2019 yılında doğan ve birinci döneminde başvuran üreticilerden 2 bin 610 çiftçiye, 9 bin 481 buzağı için toplam 3 milyon 472 bin 350 TL tutarındaki desteklemelerinin ödenmeye başladığı bildirildi.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, çiftçilerimize yapmış olduğu desteklemelerden birisi de buzağı desteklemesi ve sürü büyütme desteklemesidir. Üreticilerimizin doğan buzağılarından aşılarını tam yaptıran, küpesi takılıp sisteme kayıtlı olan ve doğduğu işletmede 4 ay kayıtlı olan buzağılara, buzağı başına 350 TL' den 650 TL'ye kadar destekleme ödemesi yapılmaktadır. 2019 yılında doğan ve birinci döneminde başvuran üreticilerden 2 bin 610 çiftçiye 9 bin 481 buzağı için toplam 3 milyon 472 bin 350 TL tutarındaki destekleme ödemeleri başladı. Sürü büyütme ve yenileme desteği küçükbaş üreticilerimizin sürüye yeni katılan genç damızlık hayvanlarına yapılacak olan 100'er TL destekleme olarak da 143 hayvan üreticimize 169 bin 600 TL destekleme ödemesi yapılacak. Çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 12:11 Kaynak: İHA
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