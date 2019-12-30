Simav'da 30 çiftçiye 4 bin ayva fidanı dağıtıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 30 çiftçiye 4 bin ayva fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, fidan dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresinden ayrılan kaynakla Aksaz köyündeki 30 çiftçiye 125 dekar alanda oluşturulacak kapama meyve bahçesi için 4 bin eşme cinsi ayva fidanının ücretsiz verildiğini bildirdi.

Kapama meyve bahçeleri tesis edilmesinin tarımsal çeşitliliği artırma ve geliştirme bakımından önemli bir faaliyet olduğunu belirten Tokdemir, "Kapama meyve bahçelerinin oluşturulmasını teşvik ediyor ve destekliyoruz. Çiftçilerimiz son yıllarda kapama meyve bahçesi projemize büyük anlamda destek veriyorlar. Bu durumun hem çiftçilerimizin hem de ilçe ekonomisi için önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Fidan dağıtılan çiftçiler de memnuniyetlerini dile getirdi.