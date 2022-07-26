Simav'da 40 dekar alanda tarla yangını - Son Dakika
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Simav'da 40 dekar alanda tarla yangını

26.07.2022 14:43
Simav'da 40 dekar alanda tarla yangını

Kütahya'nın Simav ilçesi Naşa Beldesinde çıkan tarla yangınının 40 dekar alanda etkili olduğu bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesi Naşa Beldesinde çıkan tarla yangınının 40 dekar alanda etkili olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Naşa Beldesi Hamzabey Mahallesi Bozbelen bölgesinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 40 dekar alanda etkili olan yangın, Simav ve Naşa Belediyesi ve diğer yakın çevredeki belde belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne arazözlerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, yangının söndürülmesinde görev alan itfaiyeler ile Orman İşletme Müdürlüğünün personellerine, çevrede güvenlik tedbirleri alan ve yangınla ilgili soruşturmayı başlatan Naşa Jandarma Karakol Komutanlığına teşekkür etti.

Başkan Bütüner, "Çiftçilerimize de geçmiş olsun. Bilindiği gibi son yılların ve son haftaların en sıcak günlerini yaşıyoruz. Bu bakımdan her konuda tarla ve orman yangınları konusunda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu konuda herkesi duyarlılığa davet ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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Kütahya'da orman yangını (3) Kütahya'da orman yangını (3) Emet'te orman yangını büyüyerek devam ediyor Emet'te orman yangını büyüyerek devam ediyor
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da 40 dekar alanda tarla yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Simav'da 40 dekar alanda tarla yangını - Son Dakika
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