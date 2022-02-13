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Simav'da ahşap binada çıkan yangını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika

Simav'da ahşap binada çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

13.02.2022 21:07
Simav'da ahşap binada çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yağıllar köyünde tek katlı ahşap binada çıkan yangını köylüler, çok amaçlı su tankeri ile söndürdüEdinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yağıllar köyünde Muzaffer Gönen'e ait olan tek katlı evin altında bulunan çöplerin henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması...

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yağıllar köyünde tek katlı ahşap binada çıkan yangını köylüler, çok amaçlı su tankeri ile söndürdü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yağıllar köyünde Muzaffer Gönen'e ait olan tek katlı evin altında bulunan çöplerin henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar Köy Muhtarlığına ait çok amaçlı su tankeri ile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kütahya, Yangın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da ahşap binada çıkan yangını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Simav'da ahşap binada çıkan yangını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika
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