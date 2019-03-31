Son Dakika Haberleri: Simav'da, AK Parti'li Biçer'in Seçilmesi 41 Pare Top Atışıyla Kutlandı

Simav'da, AK Parti'li Biçer'in Seçilmesi 41 Pare Top Atışıyla Kutlandı

2 saat önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre, yerel seçimi AK Parti'li Adil Biçer kazandı.

Simav'da, AK Parti'li Biçer'in Seçilmesi 41 Pare Top Atışıyla Kutlandı, System.String[]
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre, yerel seçimi AK Parti'li Adil Biçer kazandı. Biçer'in belediye başkanlığına seçilmesi, Cumhuriyet Meydanı'nda 41 pare top atışıyla kutlandı.

Kutlama programı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarının duyurulmasının ardından belediye hoparlöründen anons edildi. Hoparlörden kutlama yapılacağını duyan Simavlılar, ellerinde bayrak ve parti flamaları ile Cumhuriyet Meydanı'na koştu. Simav İtfaiye Müdürlüğü önünden 41 pare top atışıyla AK Parti'li Adil Biçer'in seçimi kazandığı duyuruldu.

Adil Biçer, meydanı dolduran kalabalığa seslenip, "Teveccüh gösterdiniz, beni yeni dönem için Simav'a belediye başkanı seçtiniz. Seçim dönemimde sizlere vadettiğim her hizmetin arkasındayım. Sizlere layık olabilmek ve yaşanabilir bir Simav için artık bundan sonra durmak yok, ekibimle birlikte yola devam" dedi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:28 Kaynak: DHA

Adil Biçer, AK Parti, Simav, Güncel
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