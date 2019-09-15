Son Dakika Haberleri: Simav'da alevler 8 hektar çam ormanına zarar verdi
Son Dakika Güncel Haber

Simav'da alevler 8 hektar çam ormanına zarar verdi

1 saat önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte söndürüldü.

Simav'da alevler 8 hektar çam ormanına zarar verdi, System.String[]
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte söndürüldü. Yangında, 8 hektarlık çam ormanı zarar gördü.
Simav'a 35 kilometre mesafedeki Sudöşeği Köyü Korucuk Tepesi'ndeki ormanlık alanda, saat 08.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Simav Orman İşletme Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz ile karadan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter ile havadan müdahale edildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yangın saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, soğutma çalışmaları devam eden yangında 8 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü, can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.
Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.


Sabah, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kastamonu'daki yangında 3 katlı konak zarar gördü
Bayrampaşa'da 12 katlı otelde yangın! 200 kişi tahliye edildi Eşine bıçakla saldırırken araya gireni öldürdü! 1 gün önce yazdığı not kan dondurdu Gaziantep'te bir düğünde halayda başlayan kavgada 3 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:25:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simav'da alevler 8 hektar çam ormanına zarar verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]