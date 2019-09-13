Simav'da aşure ikramı

Kütahya'nın Simav ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Simav Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla ilçedeki Belediye Meydanında aşure etkinliği yapıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, etkinlikte yaptığı açıklamada, aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.

Aşurenin toplumda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Biçer, "Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları, birlik gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile yaklaşık 3 bin kişiye aşure ikramında bulunduk." dedi.

Belediyenin aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.