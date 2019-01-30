Simav'da Balık Pazarı Denetlendi
14 dakika önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde Çarşamba günü kurulan halk pazarında, Belediye Zabıta ekipleri tarafından esnaf denetimleri gerçekleştirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde Çarşamba günü kurulan halk pazarında, Belediye Zabıta ekipleri tarafından esnaf denetimleri gerçekleştirildi. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik balık tüketmeleri için yapılan denetimler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Simav Belediyesi Veterineri İbrahim Akçay ve Zabıta ekipleri, özellikle kış aylarında çok tüketilen balık satışları öncesinde kontrollerini yaparak halk sağlığını korumayı amaçladıklarını belirttiler. Kontrol ekipleri tarafından, vatandaşların alış verişleri sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları, aynı gün içinde bildirmeleri istendi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:27 Kaynak: İHA
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