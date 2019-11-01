Son Dakika Haberleri: Simav'da belediye özel halk otobüsü hattı ihalesi
Son Dakika Ekonomi Simav'da belediye özel halk otobüsü hattı ihalesi

Simav'da belediye özel halk otobüsü hattı ihalesi

7 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye denetimli özel halk otobüsü hattı kiralanması için 4 Kasım 2019 tarihinde ihale yapılacağı bildirildi.

Simav'da belediye özel halk otobüsü hattı ihalesi, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye denetimli özel halk otobüsü hattı kiralanması için 4 Kasım 2019 tarihinde ihale yapılacağı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, belediye özel halk otobüsü hattı kiralamasının açık ihale usulü ile yapılacağını belirtti. Biçer " Simav belediye sınırları ve mücavir alanlarında, başlama tarihinden itibaren 10 yıllığına, denetimli özel halk otobüsü hattı kiralaması yapılacaktır. İsteklilerin, ilgili evraklarını 04 Kasım 2019 tarihinde saat 12.00'ye kadar Simav Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü otobüs işleri servis adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü gönderebilirler. 04 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'de yapılacak olan Belediye denetimli özel halk otobüsü hattı kiralaması 4 hat için teklif verilecek olup, tek seferde ihale edilecektir" dedi. - KÜTAHYA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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