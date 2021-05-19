Simav'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları

Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte, Kütahya'nın Simav ilçesinde araç konvoyu düzenlenerek kutlamalar gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte, Kütahya'nın Simav ilçesinde araç konvoyu düzenlenerek kutlamalar gerçekleştirildi. Simav Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı önlemlerle, ilçe merkezinde belirlenen güzergahlarda konvoylu kutlamalar yapıldı. Simav polisinin kontrolündeki yüzlerce aracın katıldığı ve yaklaşık 1 saat süren şampiyonluk kutlamalarında, herhangi bir trafik kazasının olmadığı ve cezai işlem yapılmadığı bildirildi. - KÜTAHYA

Son Dakika

Elon Musk kripto para piyasalarını salladı! Bitcoin yüzde 35'ten fazla değer kaybetti

Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur

ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz

Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı

Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu

Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler

Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler