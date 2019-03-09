Simav'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
1 saat önce
KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Simav ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
KÜTAHYA (İHA) – Kütahya
'nın Simav
ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Bahtıllı
köyünde, kepçe operatörü Tuncay Türken (42), tartıştığı Veysel T. (45) tarafından bıçakla yaralandı. İki çocuk babası Türken 112 Acil Yardım ekiplerince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu
Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma
tarafından yakalanan şüpheli Veysel T. Simav Adliyesi'ne getirildi.
Türken'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp
Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:07 Kaynak: İHA
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