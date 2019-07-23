Son Dakika Haberleri: Simav'da buğday çeşit denemeleri
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Simav'da buğday çeşit denemeleri

2 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesindeki değişik iki arazide, 9 değişik buğday ile yapılan deneme ekimlerinin sonuçlandığı bildirildi.

Simav'da buğday çeşit denemeleri, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesindeki değişik iki arazide, 9 değişik buğday ile yapılan deneme ekimlerinin sonuçlandığı bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen deneme ekimlerinin sonuçlarıyla ilgili, çiftçilere yönelik tavsiyelerin hazırlandığı belirtildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir " Buğday çeşit denemelerimizi ve kontrollerimizi tamamladık. 2 köydeki arazilerde toplam 9 çeşit buğday ile yaptığımız denemeler sonuçlandı. Buğdaylarının ekiminden itibaren aylarca süren kontrol ve takiplerimizi sonuçlandırarak raporlarını hazırladık. Buğdayların biçimlerini ve ölçümlerini yaptırdık, alınan sonuçlara göre çiftçilerimize yönelik tavsiyelerimiz olacak. Buğday deneme ekimlerimizle ilgili çalışmalarımız devam edecek" dedi. - KÜTAHYA
Kütahya, Simav, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
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