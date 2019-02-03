Son Dakika Haberleri: Simav'da Cami Yangını

Simav'da Cami Yangını

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Efir köyündeki camide yangın çıktı.

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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Efir köyündeki camide yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, çatısının tamamen yandığı camide, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.Olayda can kaybının olmaması tek teselli oldu. Efir Köyü Muhtarı Halil Orhan, Yangının, kalorifer bacasından çıktığını belirtti. Orhan, "Yangına Akdağ ve Demirci Beldelerinin itfaiye ekipleri ile Simav Belediyesinin itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi ve kontrol altına alındı. Ancak camimİz kullanılamaz durumda" dedi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:19 Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, 3. Sayfa
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