Simav'da 'Can Veren Pervaneler' konulu konferansı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilcilikleri önderliğinde ve Simav Belediyesi'nin katkılarıyla, 'Can Veren Pervaneler' konulu konferans düzenlendi.



Yazar Hayati İnanç tarafından verilen konferansa, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Jandarma Yarbay Mustafa Matar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Katılımcıları selamlayan İnanç, kendi hayat hikayesinden bazı bölümleri dinleyicileriyle paylaştı. İnsanlara yardım etmenin ve insana yatırımın önemini anlatan İnanç, kitap okumanın kazandırdıkları üzerinde açıklamalar yaptı. Türk Milletinin kararlılık ve iradesinin çok sağlam temelleri olduğunu belirten İnanç, etkinliğin sonunda katılımcılara teşekkür etti.



Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Hayati İnanç'a sunumları için teşekkür ederek hediye takdim etti. - KÜTAHYA