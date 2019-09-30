Simav'da çerezlik kabak hasadı

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde, 5 dekarlık alana deneme amacıyla ekimi yapılan çerezlik kabak tarlasında hasat yapıldı.



Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Kiçir köyünde deneme üretimi yapılan çerezlik kabakların tamamen organik olduğunu belirtti Tokdemir, "Hasadını yaptığımız kabakların çekirdeklerini çıkarmak için, Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle makine getirdik. İlçemizde alternatif ürün denemelerine devam edeceğiz. Çerezlik kabak deneme üretiminde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.



Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, hizmete açılan sulama göleti sayesinde bir çok üründe deneme üretimi yapabileceklerini belirterek, gelecek yıl çerezlik kabak üretiminde artış olacağını ifade etti. - KÜTAHYA