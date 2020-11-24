Simav'da çiftçilere 2,4 ton Macar fiğ tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla çiftçilere 2,4 ton Macar fiğ tohumu dağıtıldı.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, yoğun olarak tahıl üretiminin yanında mısır, fasulye ve ayçiçeği gibi üretimin yapıldığı Simav'da yaklaşık 85 bin küçükbaş, 8 bin büyükbaş hayvan varlığının olduğunu söyledi.

Simav'da hayvan beslenmesinde büyük öneme sahip kaba yem üretiminin artırılması, boş olan arazilerin değerlendirilmesinin yanında inorganik madde miktarının yükseltilmesine önem verdiklerini belirten Tokdemir, bu amaçla çayır, mera ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Hayvan varlığı açısından Simav'ın Kütahya'nın ilçeleri içerisinde iyi bir durumda olduğunu ifade eden Tokdemir, bu dönemde hayvanların beslenmesinde büyük öneme sahip kaba yem üretiminin artırılması için çiftçilere destek verildiğini belirterek, "Kütahya İl Tarım Müdürlüğü'nün koordinesinde Tarım Kredi Kooperatifinden temin edilen 2 bin 400 kilogram Macar fiğ tohumunu Yeniköy ve Hacı Hüseyin Efendi köyünde yaşayan çiftçilere hibe olarak dağıttık." dedi.

Dağıtılan tohumların her iki köyde 300 dekarlık bir alana ekiminin sağlandığını belirten Tokdemir, "Hayvancılık açısından büyük öneme sahip Macar fiğ tohumunun temininde bize her türlü desteği sağlayan Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik başta olmak üzere İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.