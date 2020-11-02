Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası

02.11.2020 11:08
Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Simav Belediye Başkanlığı yardım kampanyası başlattı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Simav Belediye Başkanlığı yardım kampanyası başlattı.

30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Yalova, Uşak ve Kütahya'da hissedilirken, Simav'daki vatandaşlara da korkulu anlar yaşattı.

19 Mayıs 2011 tarihinde 5,9 şiddetinde bir deprem yaşayan Simavlılar, Belediye Başkanlığı tarafından İzmir'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Yardımsever İsmet Çakı, İzmir'de meydana gelen depremde, arkadaşının eşi ve kızının göçük altında olduğunu ve aynı acıyı burada kendilerinin yaşadığını ifade etti. Çakır, "Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Bütün Simavlı arkadaşların, dostların, herkesin bu yardım kampanyasına katılmasını bekliyorum" dedi.

Evinin İzmir'in Karşıyaka'da olduğunu söyleyen Saime Kasap, deprem sonrası Simav'daki annesinin yanına gediğini belirterek, yardım kampanyasına nakdi yardım yaptığını ifade etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yardım kampanyasına katılan vatandaşlara teşekkür ederek, özellikle Simav halkının depremlere karşı tedbirli olması gerektiğini ifade etti. Başkan Biçer, "30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında, hükümetimiz tüm birimleriyle İzmir'e intikal etmiş ve gerekli yardımı sağlamaya devem etmektedir. 19 Mayıs 2011 günü yaşanmış bir Simav depremi nedeniyle, vatandaşlarımız İzmir'de yaşanan depreme kayıtsız kalmadı. Simav Belediyesi'nin önderliğinde başlatılan bu yardım kampanyasında, ayni ve nakdi yardımları kabul etmeye başladık. Simavlılar olarak 2011 yılında depremi yaşadığımızdan dolayı, İzmir depremini en iyi anlayanlardan biriyiz. Van, Elazığ ve Malatya depremlerinde de, yine şehrimiz bu duyarlılığı fazlasıyla gösterdi ve gerekli yardımlar depremzede vatandaşlara ulaştırıldı. Simav Belediyesi önderliğinde başlatılan yardım kampanyasına halkımız çok büyük teveccüh gösterdi. Toplanan ayni ve nakdi yardımlar, İzmir'deki depremzedelere verilmek üzere AFAD yetkililerine ulaştırılacak. Depremde hayatını yitirmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Yardımsever Büşra Yorulmaz, depremzedeler için gıda yardımında bulunarak, onlara dua ettiğini belirtti.

Ortaokul öğrencisi Nisa Nur Akçay, İzmir'deki depremde iki çocuğun göçük altında kaldığını görünce çok üzüldüğünü belirterek, bağış yapmaya karar verdiğini söyledi.

Depremzedeler için nakdi yardımda bulunan eğitimci Şafak Kutluana, depreminin acısını yaşayıp bilen Simavlılar olarak, İzmirli vatandaşların acısını da yürekten hissettiklerini ifade etti.

İzmir depremi için Simav'da toplanan ayni ve nakdi yardımların, AFAD yetkililerine teslim edilmek üzere, 4 Kasım Çarşamba günü İzmir'e gönderileceği belirtildi. - KÜTAHYA

Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası
Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası
Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası
Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası
Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası
Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası
Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası

Belediye Başkanlığı, Kütahya, İzmir, Simav, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika


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