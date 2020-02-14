Simav'da emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Simav'da emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi - Son Dakika

Simav'da emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte cep telefonu kullanılması ve emniyet kemeri takılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ve takip yöntemiyle denetimler yapılarak sürücüler uyarıldı.

Simav'da emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte cep telefonu kullanılması ve emniyet kemeri takılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ve takip yöntemiyle denetimler yapılarak sürücüler uyarıldı. Kurlarla uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.


Cumhuriyet meydanında 42 araç üzerinde yapılan ihbarlı denetimde 30 araca emniyet kemeri, 5 araca cep telefonu ve diğer kanun maddelerinden olmak üzere 38 araca 6 bin 730 TL para cezası yazıldığı ve 5 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.


Araç sürücüsü Mehmet Ali Yaşar " Türkiye genelinde yapılan uygulamalarda olduğu gibi, bende her vatandaşımızın yapması gereken emniyet kemerimi taktım, telefonla konuşmuyorum" dedi.


40yıldan bu yana Almanya'da yaşadığını söyleyen Zeki Şen, araçlara binildiğinde ilk yapılacak işin emniyet kemeri takmak olduğunu, araç kullanırken telefonla konuşmanın da kural dışı olduğunu ifade etti.


Araç sürücüsü Süleyman Burak Türkhan, Emniyet kemerini kendi sağlığımı düşündüğüm için taktığını, Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerin başarılı bir uygulama olduğunu belirtti.


Sürücülerin yaptıkları kural ihlalleri sonrasında, çevirme ekipleri tarafından seyir esnasında cep telefonu kullanmanın sürücüler üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Emniyet kemeri kullanımını, hayat kurtaran önemli bir kural olduğu hatırlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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