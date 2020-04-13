Simav'da esnaf ve vatandaşa ücretsiz dezenfektan ile maske verildi - Son Dakika

Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, pazar yerindeki esnafa ve alışverişe gelen vatandaşlara el sabunu, dezenfektan, ıslak mendil ve maske dağıtıldı.

Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kobid-19) tedbirleri kapsamında halkın sağlığının korunması için her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Beldede dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını belirten Güner, şunları kaydetti:

"Belediye olarak özellikle halkın yoğun olduğu pazar yerlerinde önlemler alıyoruz. Beldenin çeşitli yerlerine dezenfekte kitleri yerleştirdik. Koronavirüsle mücadele konusunda farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Pazar yerlerinde esnafların açtığı tezgahların arasına en az 3 metre mesafe uyguluyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz olarak el sabunu, dezenfektan, ıslak mendil ve maske dağıttık."

Güner, beldede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişlerinin ise belediye ekipleri tarafından yapıldığını sözlerine ekledi.