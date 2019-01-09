Son Dakika Haberleri: Simav'da Ev Yangını: 1 Yaralı

Simav'da Ev Yangını: 1 Yaralı

21 dakika önce

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Simav ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Simav'da Ev Yangını: 1 Yaralı, System.String[]
KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Simav ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaca köyünde Abdullah Şahin'e ait (61) evin bacasında başlayan yangın tüm eve yayıldı. Evinde çıkan yangında müdahalede bulunan Şahin, ellerinden hafif şekilde yaralanırken, alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu evde büyük çaplı hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Ortaca, Kütahya, Simav, 3. Sayfa
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