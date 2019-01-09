Simav'da Ev Yangını: 1 Yaralı
21 dakika önce
KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Simav ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
KÜTAHYA (İHA) – Kütahya
'nın Simav
ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortaca
köyünde Abdullah Şahin'e ait (61) evin bacasında başlayan yangın tüm eve yayıldı. Evinde çıkan yangında müdahalede bulunan Şahin, ellerinden hafif şekilde yaralanırken, alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu evde büyük çaplı hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:52 Kaynak: İHA
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