Simav
'da ev yangını
Simav'ın Kuşu Beldesinde baca tutuşmasından çıkan yangında bir ev tamamen, bir ev kısmen yandı
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesinde, baca tutuşması sonucu bir evin tamamen yanmasına neden oldu. Kuşu Beldesi Kaya Mahallesinde, Emin Dinçer ve kardeşi Yaşar
Dinçer'in ailesiyle birlikte oturduğu, Şükrü Dinçer'e ait iki katlı evde baca tutuşması sonucu yangın meydana geldi.
Alınan bilgiye göre 17.30 sıralarında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında, ev halkı ve komşuları eşyaları tahliye etmeye çalıştı. Yangına, Kuşu, Pazarlar
, Şaphane
ve Simav İtfaiye
ekipleri müdahale etti. İtfaiyelerin çabaları sonucu 3 saatte söndürülen yangında, evin tamamı kullanılamaz hale geldi,. İki büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında, komşuları Hikmet Arı'ya ev kısmen yanarak, yıkım çalışması yapıldı. Yangında can kaybının olmayışı sevindirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.