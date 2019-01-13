Son Dakika Haberleri: Simav'da Fabrika Yangını

Simav'da Fabrika Yangını

1 saat önce

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Simav ilçesinde bir sunta fabrikasında yangın çıktı.

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KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Simav ilçesinde bir sunta fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesinde Esenevler Mahallesi'ndeki bir sunta fabrikasında, saat 16.30 sularında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Simav Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye görevlisi, 112 acil yardım ekiplerince tedavi altına alınmak üzere Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine götürüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının görgü tanığı Meki Uçak, "İlk gördüğümde kara dumandı, sonra alevler yükseldi. İtfaiyeler yangına yetersiz kaldı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:15 Kaynak: İHA

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