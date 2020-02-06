Simav'da fırtına çatı uçurdu - Son Dakika
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Simav'da fırtına çatı uçurdu

6 saat önce

Simav'da fırtına çatı uçurduKÜTAHYA'nın Simav ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir binanın çatısını uçurdu, iki fırının bacası yıkıldı, ağaç ve telefon direkleri devrildi.

Simav'da fırtına çatı uçurdu

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir binanın çatısını uçurdu, iki fırının bacası yıkıldı, ağaç ve telefon direkleri devrildi.

Dün sabah saatlerinden Simav ilçe merkezi ve köylerinde şiddetli yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle ilçeye 20 kilometre mesafedeki Kuşu beldesinde hayat olumsuz etkilendi. Gündüz saatlerinden itibaren etkili olan fırtına gece boyunca etkisini artırarak devam etti. Fırtına nedeniyle Kuşu beldesinin bazı mahallelerinde ağaçlar ve telefon direkleri devrilirken iki fırının da bacaları yıkıldı. Dere Mahallesi'ndeki, 7 kişinin yaşadığı, 75 yaşındaki Mustafa Akarsu'ya ait 2 katlı bir evin çatısı, sokağa düştü. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli oldu.

Binasının çatışı uçan Mustafa Akarsu, "Dün ikindi vakti namaz kılıyordum. Bir çatırtı koptu. Fırtına büyük bir uğultu ile geldi. Bir duman çıktı. Gözlerimi açtığımda iki katlı binamın çatışının sokağa düştüğünü gördüm. Evde 7 kişiydik" dedi.

Simav'da fırtına çatı uçurdu

Sabah, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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