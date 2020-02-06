Simav'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu - Son Dakika

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Simav'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
6 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:10 Kaynak: AA
Kütahya'nın Simav ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.
İlçede gece başlayan ve sabah etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Kuşu beldesi Dere Mahallesi'nde Mustafa Akarsu'ya ait iki katlı binanın çatısının uçmasına neden olan fırtına dolayısıyla bölgedeki bazı ağaçlar ve telefon direkleri devrildi. Ayrıca iki fırının bacaları yıkıldı.
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