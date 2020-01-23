Simav'da geçen yıl 827 işletmede gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Simav'da geçen yıl 827 işletmede gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Simav'da geçen yıl 827 işletmede gıda denetimi yapıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, geçen yıl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 827 işletmede gıda denetimleri yapıldığı bildirildi.

Simav'da geçen yıl 827 işletmede gıda denetimi yapıldı, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, geçen yıl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 827 işletmede gıda denetimleri yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşımı amacıyla denetlemeler yaptıklarını söyledi.

Gıda imalathaneleri, yemekhaneler, gıda satışı yapılan iş yerleri ve okul kantinlerinin denetimlere tabi tutulduğunu belirten Tokdemir, şunları kaydetti:

"Yapılan denetimlerde iş yeri temizliği ve hijyeni, çalışanların temizliği ve hijyen kurallarına uyumu, kullanılan gıdaların mevzuata uygun olması, malzemelerin sağlık koşullarına uygun depolanması ve sağlığa aykırı malzeme kullanılmaması, taklit, tağşiş ve hile yapılmaması gibi pek çok hususa dikkat edilmektedir."

Tokdemir, 2019 yılında denetlenen 827 işletme içinden mevzuata aykırı faaliyet gösteren 15 gıda işletmesine 36 bin 379 lira idari para cezası uygulandığını aktardı.

Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanlar içinde yolda buldu
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı Açıklaması 23 farklı ülke vatandaşının konuşmasını taklit eden garsonu milyonlar izledi Ölümcül virüs Singapur'a da sıçradı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:55:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Simav'da geçen yıl 827 işletmede gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]