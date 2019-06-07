Son Dakika Haberleri: Simav'da "Geleneksel Masa Tenisi Bayram Turnuvası"
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Simav'da "Geleneksel Masa Tenisi Bayram Turnuvası"

59 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, "Bayramda raketini al gel, birlik beraberliğimiz için sen de buyur gel" sloganı ile, ilk kez masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Simav'da
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, "Bayramda raketini al gel, birlik beraberliğimiz için sen de buyur gel" sloganı ile, ilk kez masa tenisi turnuvası düzenlendi. Ramazan bayramı süresince 42 sporcunun mücadele ettiği spor etkinliği sonunda, Süleyman Düzenci 1'inci olurken, 2'inci Raşit Esen, 3'üncü Bilal Akbulut, 4'üncü Eşref Seven olduğu bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz "Spor ile kuşakların kaynaşmasına katkı ve destek sağlayan, Demirciköy Belediye Başkanı Cahit Onar'a, Demirciköy Spor Kulübü Başkanı Halil İbrahim Baş'a, tertip komitesine ve tüm sporculara teşekkür eder, sürdürülebilir başarılar dileriz" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:01 Kaynak: İHA
Kütahya, Simav, Spor
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