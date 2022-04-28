Simav'da gıda denetimleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Simav'da gıda denetimleri devam ediyor

28.04.2022 10:23
Simav'da gıda denetimleri devam ediyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğünce gıda denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğünce gıda denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Gıda denetimlerinin Bakanlığın teknik personelleri ve gıda kontrolörü personel tarafından yapıldığını ifade eden Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, " 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yıl boyunca gıda denetimleri devam ettirilmektedir. Gıda tüketiminin arttığı ve gıdaların daha da önem kazandığı Ramazan ayında denetimlerimiz daha da sıkı olarak yapılmaktadır. İlçemizde mevcut yaklaşık 700 gıda işletmemiz mevcuttur. Ramazan ayının devam ettiği ve bayrama da yaklaştığımız şu günlerde pide ve ekmek üretimi yapan işletmeler, toplu iftar veren ve toplu tüketim yeri olarak bilinen lokanta ve restoranlar ve bayram dolayısıyla tatlı yapacak olan pastane ve tatlı üretim yerleri gibi işletmeler de titizlikle denetlenmektedir. 5996 sayılı Kanun, buna bağlı olarak yayımlanan yönetmelikler ve talimatlardan oluşan ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenen gıda işletmelerinde, çalışanların hijyen koşullarına uygun faaliyet göstermesi, işyeri temizliği ve hijyeni, kullanılan gıda hammaddelerinin mevzuata uygun ve hijyenik malzemeler olması gibi pek çok konuda denetimler devam etmektedir. Tüketicilerimizin güvenli gıdaya ulaşmaları için kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki çerçevesinde denetimlerimiz aralıksız olarak sürmektedir. Tüketicilerimizin içi rahat olsun. Tüketicilerimiz gıda işletmelerinde gördükleri olumsuzlukları 174 Alo Gıda hattını arayarak bize bildirebilirler. Herkese hayırlı ramazanlar ve şimdiden iyi bayramlar diliyorum' diye konuştu. - KÜTAHYA

Simav'da gıda denetimleri devam ediyor
Simav'da gıda denetimleri devam ediyor
Simav'da gıda denetimleri devam ediyor

YORUMLAR
500
Simav'da Enderun teravih namazı kılındı Simav'da Enderun teravih namazı kılındı

Hisarcık, Kütahya, Tarım, Simav, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da gıda denetimleri devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:23 HDP'li vekil Muazzez Orhan, terörist cenazesine katılmak istedi, izin verilmedi
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:10 Binanın çatısında temizlik yapan çocuğu görenler hayrete düştü! Canını hiçe saydı
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
03:32 İtalya'da çocuklara yalnızca babanın soyadının verilmesi 'ayrımcılık' olarak kabul edildi: Artık annenin soyadını da alabilecekler
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 Mayıs'ta 4.5 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:53:21. #1.13#
SON DAKİKA: Simav'da gıda denetimleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement