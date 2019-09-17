Son Dakika Haberleri: Simav'da "goji berry" deneme üretiminde sonuçlar başarılı
Son Dakika Ekonomi Haber

Simav'da "goji berry" deneme üretiminde sonuçlar başarılı

50 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen tarla etkinliğinde, deneme amaçlı ilk kez üretilen "goji berry"nin tanıtımı yapıldı.

Simav'da

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen tarla etkinliğinde, deneme amaçlı ilk kez üretilen "goji berry"nin tanıtımı yapıldı.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Çakırlar köyündeki etkinlikte yaptığı konuşmada, oda öncülüğünde gerçekleştirilen goji berry deneme üretiminden başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.

İlçe çiftçisinin atadan kalma yöntemlerle klasik ürünler yetiştirmeye devam ettiğini belirten Bütüner, şöyle konuştu:

"Artık bu klasik gelenekten vazgeçme zamanı gelmiştir. Tüm dünya gelecek vadeden ürünlere yönelmektedir. Biz de ilçemiz şartlarında yetişeceğine inandığımız geleceğin ürünü goji berry için Çakırlar köyümüzde bir çiftçimizin 1 dekarlık arazisinde diktiğimiz fidanlarda deneme üretimine başladık. Çok olumlu sonuçlara ulaştık. Umarım üreticisine çok iyi bir gelir sağlayan ve gelecek vadeden bu bitki ilçemizde yaygınlaşır, Simavlı çiftçi de gelir düzeyini artırır."

Goji berrynin deneme üretimini gerçekleştiren çiftçi Güngör Yüksel de bu ürünü bir kez suladığını ve karşılığında çok iyi verim aldığını aktardı.

Etkinliğe Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kadir Bütüner, Kütahya, Simav, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu
Danimarka'da bir belediye haftalık 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi Koop-İş Sendikası, H&M ile toplu sözleşmede anlaşma sağlayamayınca grev kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:03:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simav'da "goji berry" deneme üretiminde sonuçlar başarılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]