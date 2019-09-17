Simav'da "goji berry" deneme üretiminde sonuçlar başarılı

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen tarla etkinliğinde, deneme amaçlı ilk kez üretilen "goji berry"nin tanıtımı yapıldı.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Çakırlar köyündeki etkinlikte yaptığı konuşmada, oda öncülüğünde gerçekleştirilen goji berry deneme üretiminden başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.

İlçe çiftçisinin atadan kalma yöntemlerle klasik ürünler yetiştirmeye devam ettiğini belirten Bütüner, şöyle konuştu:

"Artık bu klasik gelenekten vazgeçme zamanı gelmiştir. Tüm dünya gelecek vadeden ürünlere yönelmektedir. Biz de ilçemiz şartlarında yetişeceğine inandığımız geleceğin ürünü goji berry için Çakırlar köyümüzde bir çiftçimizin 1 dekarlık arazisinde diktiğimiz fidanlarda deneme üretimine başladık. Çok olumlu sonuçlara ulaştık. Umarım üreticisine çok iyi bir gelir sağlayan ve gelecek vadeden bu bitki ilçemizde yaygınlaşır, Simavlı çiftçi de gelir düzeyini artırır."

Goji berrynin deneme üretimini gerçekleştiren çiftçi Güngör Yüksel de bu ürünü bir kez suladığını ve karşılığında çok iyi verim aldığını aktardı.

Etkinliğe Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.