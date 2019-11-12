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Simav'da gönüllülerden çevre temizliği

7 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kütahya İnsani Yardım Derneği gönüllülerince farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı.

Simav'da gönüllülerden çevre temizliği, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kütahya İnsani Yardım Derneği gönüllülerince farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı.

"Temiz bir geleceğe el uzat" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında İHH gönüllüsü 50 lise ve üniversite öğrencisinin piknik alanları ve türbeler çevresinde yapılan temizlik çalışmaları etkinliğine Simav Belediyesi de destek verdi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yapan dernek gönüllerine teşekkür etti.

Manevi temizliğin kalp ve ruh, maddi temizliğin ise beden ve çevre temizlenerek yapıldığını belirten Biçer, "Evlerde, çalışma sahalarında, okullarımızda, sosyal ve toplumsal alanlarda temizliğe dikkat etmeliyiz. Temiz olmak insan olmanın gereğidir. Yol üzerinde, cadde ve sokaklara atılan her çöpün kamu ve kul hakkı olduğunu unutmamalıyız." dedi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Simav Temsilcisi Mehmet Ersoy, kendilerine destek veren belediyeye teşekkür etti.

Kütahya, Simav, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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