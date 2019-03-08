Son Dakika Haberleri: Simav'da "Güven Masası" Dönemi

Simav'da "Güven Masası" Dönemi

27 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, vatandaşların sorunlarını polise daha rahat aktarabilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde oluşturulan "Güven Masası" hizmet vermeye başladı.

Simav'da
Kütahya'nın Simav ilçesinde, vatandaşların sorunlarını polise daha rahat aktarabilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde oluşturulan "Güven Masası" hizmet vermeye başladı.

Simav Emniyet Müdürlüğü giriş katında hizmete açılan "Güven Masası" hakkında bilgi veren Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Güven Masasının huzur ve güvenliğe katkı yaparak önemli bir görevi ifa edeceğini belirtti. Ayhan " Polis merkezimize gelen vatandaşlar ilk olarak bu birimde görevli personel tarafından karşılanacak ve ihtiyacı doğrultusunda yardımcı olunarak ilgili birimlere yönlendirilecek. Başka kurumları ilgilendiren konulardaki bilgi ve taleplerle gelen vatandaşlarımıza yol gösterilerek bilgilendirilecek. Cumhurbaşkanlığı ikinci yüz günlük icraat programı kapsamında hayata geçen bu uygulama ile İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde oluşturulan "Güven Masası"nda hizmet vermeye başladık" dedi.

Simav Emniyet Müdürlüğü'nün Güven Masası'nda görevli Polis Memuru Rabia Şeyma Celep, Güven Masasına başvuruda bulunanlara yardımcı olduklarını ve, uygulamadan tüm vatandaşların memnun kaldıklarını belirtti.

Simav Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bilgi amaçlı geldiğini söyleyen Mehmet Ali Budak " Tarafıma tebliğ edilen evrak ile ilgili bilgi almak için Polis Merkezi'ne geldiğimde "Güven Masası" görevlisi tarafından güler yüzle karşılandım. Konu ile ilgili bilgilendirmenin ardından, yetkililer ile görüşmeme yardımcı oldular, uygulamadan çok memnun oldum. Güven Masası bana güven verdi" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:49 Kaynak: İHA

Kütahya, Emniyet Müdürlüğü, Simav, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan! Polisten Dolandırıcıları Şaşkına Çeviren Cevap: Buyurun Cenaze Namazına

Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 10:16:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simav'da "Güven Masası" Dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]