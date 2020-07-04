Simav'da güvenlik denetimleri - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türkiye huzur ve güven uygulaması kapsamında, yol kontrolü ve aramaların düzenli olarak icra edildiği bildirildi.



Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2020 yılı Haziran ayı güvenlik denetimlerini değerlendirdi. Kaymakam Halim " İlçemizin güvenliğini sağlamak adına, polis ve jandarma ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor. Haziran ayında Simav ilçesi genelinde, 5 bin 543 araç denetlendi, 8 bin 730 kişi hakkında genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, haklarında arama olan 6 kişi yakalandı, 91 araç trafikten men edildi, 581 araca/ kişiye trafik cezası uygulanarak, 287 bin 93 TL trafik cezası kesildi. İçişleri Bakanlığı'nın öncelik olarak ele aldığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında, ilçe genelindeki polis bölgesinde 696 gram esrar, jandarma bölgesinde bin 38 kök haşhaş ele geçirildi, bunlarla ilgili 8 kişi adli makama sevk edildi. İlçe genelinde metruk bina olarak tespit edilen 170 binanın yıkımı gerçekleştirildi" dedi. - KÜTAHYA