Simav'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Simav'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Simav'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, başta 'Bahar Kalkanı Harekatı' şehitleri olmak üzere vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren şehitlerin ruhlarına ithafen mevlid-i şerif okutuldu.

Simav'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, başta 'Bahar Kalkanı Harekatı' şehitleri olmak üzere vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren şehitlerin ruhlarına ithafen mevlid-i şerif okutuldu.


Merkez Halil Ağa Camii'nde Cuma namazı öncesi okutulan mevlit programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, dualar edildi. Cuma namazı sonrası vatandaşlara, Simav Belediyesi tarafından organize edilen pilav, ayran ve helva ikramı yapıldı.


Şehitler anısına düzenlenen mevlit programına, Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Jandarma Yarbay Mustafa Matar, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Sivil Tolum Kuruluşları'nın (STK) temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş karıldı. - KÜTAHYA

Bahar Kalkanı Harekatı, Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
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