Simav'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde inşaat halindeki bir binanın üçüncü katından düşen işçi, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hisarardı Mahallesi'nde Salih Sırrı Uz Caddesi üzerindeki bina inşaatının üçüncü katında kalıplar üzerinde çalışan 50 yaşındaki Ekrem Ersoy dengesini kaybederek aşağı düştü. Başından ağır yaralanan Ersoy, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ersoy, sevk edildiği Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Simav Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA