Simav'da iş kazası: 1 ölü - Son Dakika

Simav'da iş kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir taş ocağında sulama çalışması yapan kamyonun devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir taş ocağında sulama çalışması yapan kamyonun devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Simav'a bağlı Yeşilköy hudutları içindeki bir taş ocağı işletmesinde, sulama kamyonu şoförü olarak çalışan Muzaffer Aypar (56), şantiye içindeki sulama çalışması sırasında kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansa alınan 2 çocuk babası Muzaffer Aypar'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Aypar'ın cenazesi Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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