Son Dakika Haberleri: Simav'da Jeotermal Abonesi 10 Bin 500'e Ulaştı

Simav'da Jeotermal Abonesi 10 Bin 500'e Ulaştı

1 saat önce

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Süleyman Özkan'ın Eynal Kaplıcaları'nda düzenlediği kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Simav'da Jeotermal Abonesi 10 Bin 500'e Ulaştı, System.String[]
Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Süleyman Özkan'ın Eynal Kaplıcaları'nda düzenlediği kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. 2019 yılının ilk muhtarlar toplantısına, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ak Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, Mahalle Muhtarları ve Basın Mensupları katıldı.

Kahvaltı sonrası bir konuşma yapan Başkan Özkan, göreve geldikleri tarihte 6 bin 500 olan jeotermal abonesinin 2018 yılı sonu itibariyle 10 bin 500'e ulaştığını belirtti. Özkan " İlçemizdeki jeotermal abonelerinin yanı sıra Eynal Kaplıcaları'ndaki Belediyemize ve özel sektöre ait termal tesislerde, seralarda kullanılan mevcut termal enerji yeterlidir. Jeotermal enerji verimliliğini artırmak amacıyla hizmete giren otomasyon sisteminden olumlu sonuçlar alıyoruz. Zafer Kalkınma Ajansından aldığımız toplam bin 400 TL proje desteği ile çalışmalarımıza çok önemli bir katkı sağlandı. Simav'daki toplam 4 bin konutun bin tanesine oransal denge vanası taktık. Reenjeksiyon sistemi ile termal suyu daha verimli kullanıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Süleyman Özkan, Simav, Güncel
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