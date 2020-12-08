Simav'da jeotermal ısıtmalı 'Akıllı durak' uygulaması - Son Dakika

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'da, şehir içi taşımacılıkta bir ilk gerçekleştirildi. Simav Belediye Başkanlığı tarafından jeotermal enerji ile ısıtılan, kapalı 'Akıllı durak' uygulaması hayata geçirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, şehir içi ulaşımdaki kaliteyi artırmak adına yenilikleri hayata geçirmeye başladıklarını belirtti. Başkan Biçer, "İlçemiz Azerbaycan caddesi üzerinde bulunan 2 adet şehir içi otobüs durağını, modern, kapalı ve jeotermal ısıtmalı olarak, 'Akıllı Durak' uygulamasını hayata geçirdik. Şehir içi taşımacılıkta hizmet kalitemizi her geçen gün artırma çalışmalarımız, 'Akıllı durak' uygulamasıyla devam edecek. Hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA