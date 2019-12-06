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Simav'da kaçak içki operasyonu

7 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 66 şişe kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

Simav'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 66 şişe kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.


Alınan bilgiye göre, Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakür Mahallesi'nde Mustafa D.'ye ait eve 5 Aralık günü operasyon düzenledi. Operasyonda, satılmak üzere il dışından getirildiği belirlenen çeşitli markalarda 66 şişe kaçak içki ele geçirildi.Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
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