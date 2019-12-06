Simav'da kaçak içki operasyonu
7 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 66 şişe kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Simav ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 66 şişe kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakür Mahallesi'nde Mustafa D.'ye ait eve 5 Aralık günü operasyon düzenledi. Operasyonda, satılmak üzere il dışından getirildiği belirlenen çeşitli markalarda 66 şişe kaçak içki ele geçirildi.Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA
Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar