Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.D isimli araç sahibi Naşa beldesinden Simav istikametine seyir halinde iken yolda yatan bir kişinin üstünden geçmiş olabileceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Simav'da karayolunda bir gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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