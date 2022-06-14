Simav'da karayolunda bir gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Simav'da karayolunda bir gencin cansız bedeni bulundu

14.06.2022 22:28
Simav'da karayolunda bir gencin cansız bedeni bulundu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kara yolunda yerde yatar vaziyetteki gencin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kara yolunda yerde yatar vaziyetteki gencin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.D isimli araç sahibi Naşa beldesinden Simav istikametine seyir halinde iken yolda yatan bir kişinin üstünden geçmiş olabileceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yolda yatan Şükrü Talay'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Talay'ın cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.D, ifadesinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Talay'ın, kesin ölüm sebebi araştırılıyor. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da kara yolunda erkek cesedi bulundu Kütahya'da kara yolunda erkek cesedi bulundu Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da karayolunda bir gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:08 Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu
21:39 Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
21:35 Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 22:34:25. #1.12#
SON DAKİKA: Simav'da karayolunda bir gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement