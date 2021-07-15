Simav'da "Kendin Yap Atölyesi" Vali Çelik tarafından açıldı - Son Dakika

Simav'da "Kendin Yap Atölyesi" Vali Çelik tarafından açıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, "Şeref Kazcıoğlu Simav Kendin Yap Atölyesi" Vali Çelik'in katılımıyla açıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kalkınma Ajansı ile Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Yeni Nesil Mali Destek Programı kapsamında "Şeref Kazcıoğlu Simav Kendin Yap" projesi yürütülerek, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 3 istasyondan oluşan atölye kuruldu.

Simav'daki temel eğitim kademesi öğrencilerinin 21'inci yüzyıl becerilerine sahip olmalarına katkı sağlama amacı kapsamında "Şeref Kazcıoğlu Simav Kendin Yap Atölyesi" 412 bin 387 TL bütçeyle kuruldu. Bu bütçenin 352 bin 387,25 TL'si kalkınma Ajansı desteği, 50 bin TL'si iş insanı Şeref Kazcıoğlu ve 10 TL'si İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarından oluştu.

Simav Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binasının 3'üncü katında açılan atölyede robotik kodlama istasyonu, mesleki gelişim istasyonu ve artırılmış sanal gerçeklik istasyonu olmak üzere 3 farklı istasyonu bulunuyor.

Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ayça Uluer, kendin yap atölyesinde çalışmayı sevdiğini belirterek, tasarımlarını üretip kendisinin yaptığını ifade etti.

Osmanbey Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Cemal Şahin, 3 günlük bir eğitimden geçtiğini ve arkadaşlarıyla birlikte robot üretimine başladıklarını söyledi.

Proje Ekibi Öğretmeni Ergin Balan, "Geleceğin meslek liselerinde eğitim görecek öğrencilerimiz için, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 47 öğretmenimiz eğitici eğitim alarak gönüllü olarak çalışıyorlar. 49 öğrencimize demo eğitimi verildi. Bu öğrencilerimizin eğitimleri peyderpey devam edecek. İnşallah Simav'daki 6 – 14 yaş grubundaki öğrencilerimizin tamamına bu eğitimler verilecek.

Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından açılışı yapılan 'Şeref Kazcıoğlu Simav Kendin Yap Atölyesi'nin kurdela kesme törenine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, İş insanı Şeref Kazcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Muammer Gavas, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Kalkınma Ajansı İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Taylan Uygun ve protokol üyeleri katıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kendin Yap Atölyeleri'nin çocukların geleceğe adım atacağı alanlar olacağını ifade etti. Vali Çelik, " Eğitimin sürekliliğinin ve sürdürebilirliliğinin sağlanması, çocuklarımızın bilgi ve becerilerinin geliştirilmesiyle doğru orantılıdır. Eğitim sistemimiz bir taraftan çocuklara ahlaki, milli ve manevi değerleri öğretirken, bir taraftan da bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Kendin Yap Atölyeleri çocuklarımızın el becerilerini geliştirmede önemli katkıları olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İş insanı Şeref Kazcıoğlu, açılan atölyenin Simav için çok hayırlı olacağı ve çocuklara yeni ufuklar açacağı kanaatinde olduğunu belirtti. Kazcıoğlu, "Çocukluk hayallerimi bu tür eğitim kurumlarına yaptığım yardımlarla gerçekleştiriyorum. İnşallah diğer iş insanlarına da birer örnek olur" şeklinde konuştu.

Kalkınma Ajansı İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Taylan Uygun, Simav için yapılan her iş ve projenin altında Şeref Kazcıoğlu'nun imzasının olduğunu ifade etti. Uygun, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eğitime ayrı bir önem veriyor. Bu atölyemizde programlama, üç boyutlu öğrenme ve dron istasyonlarımız var. Çocuklarımızı yetiştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Zafer Kalkınma Ajansı olarak bu tür destekleri vermeye devam edeceğiz. Bölgemizi, diğer bölgeler arasında daha da ön plana çıkması için çalışıyoruz. Üst ölçekte ülkemize daha faydalı bir nesil yetiştirmek için, çorbada bizimde tuzumuz bulunmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Şeref Kazcıoğlu Simav Kendin Yap Atölyesi'nin, üretim kabiliyeti üst seviyede olan yeni buluşlar yapabilecek ve dijital düşünen gençlerin yetişmesine alt yapı hazırlayacağı belirtildi.